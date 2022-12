SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar está de volta à seleção brasileira. O atacante, que sofreu uma lesão no tornozelo direito na primeira rodada da Copa do Mundo, está escalado para o confronto com a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), pelas oitavas de final.

Também retorna ao time o lateral direito Danilo, outro que teve lesão de tornozelo na estreia do Brasil. Ele jogará na lateral esquerda, no entanto, já que os atletas da posição, Alex Sandro e Alex Telles estão machucados.

A lateral direita será ocupada pelo zagueiro Éder Militão, que já atuou no setor no triunfo sobre a Suíça, na semana passada. Daniel Alves, que é da posição, será opção no banco de reservas no estádio 974, em Doha.

A escalação definida pelo técnico Tite para o embate do Brasil com a Coreia do Sul é a seguinte: Alisson; Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro, Paquetá e Neymar; Raphinha, Richarlison e Vinicius Junior.