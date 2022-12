SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Antes de a bola rolar nesta segunda-feira (5) para Brasil e Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo no Qatar, Casimiro vestiu uma cabeça de pombo durante a transmissão. A fantasia faz parte de uma ação da "Clear" com o atacante Richarlison.

"Olá, meu amigo Guilherme. Richarlison vai fazer "doizinho" ali hoje. Agora quem tá aqui é o pombo. Isso aqui é um calor, é um calor!", disse Cazé, fazendo a dancinha do pombo aos amigos presentes na transmissão: Juninho Pernambucano e Guilherme Beltrão.

A cabeça do pombo leva a arruda do corte de cabelo "anti-zica" que Richarlison fez antes de partir para o Qatar. Repórter do UOL, Talyta Vespa também fez o mesmo que Cazé e, de quebra, raspou o cabelo ao estilo do camisa 9 da seleção brasileira em barbearia localizada em Mauá, na região metropolitana de São Paulo.

A essa altura da transmissão, mais de 360 mil pessoas estavam acompanhando a transmissão na Cazé TV. A cobertura de Casimiro da Copa do Qatar pela internet conta com a transmissão de 22 jogos, incluindo as partidas da seleção brasileira.