MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - O Japão cobrou quatro pênaltis e três deles pareciam repetições. O jogador foi até a bola, bateu rasteiro e Livakovic defendeu. O goleiro croata parecia tranquilo nas cobranças e foi ele quem manteve vivo o sonho de uma nova boa campanha. Ele foi abraçado pelos colegas, pela comissão técnica e colocou seu nome na história da Copa do Mundo.

Os dois primeiros pênaltis, de Minamino e Mitoma, foram defendidos por Livakovic. Asano converteu o dele, mas viu Yoshida parar de novo na muralha croata.

Aos 27 anos, o goleiro fez parte do elenco que foi vice-campeão da Copa do Mundo de 2018, mas não entrou em campo. Sua estreia aconteceu depois do torneio, numa partida contra a Inglaterra, pela Liga das Nações, em 12 de outubro.

Livakovic fez toda a sua base de futebol no Zagreb, um time amador da capital da Croácia, e depois se transferiu para o Dínamo de Zagreb, onde está desde 2015. Pelo time, ele também conseguiu ser heroico em penalidades.

Em 26 de agosto de 2020, num jogo das fases classificatórias à Champions League, ele defendeu um pênalti de Ciprian Deac, garantido o empate para o seu time no tempo normal. Na disputa por pênaltis, ele salvou mais um e ajudou o time a se classificar à terceira fase.

No começo do ano passado, pela Europa League, ele foi um dos expoentes do time nas partidas contra o Tottenham. Após uma derrota por 2 a 0, o time croata precisa vencer por 3 a 0 para se classificar à próxima fase e só chegou a esse resultado por conta de uma defesa de Livakovic num chute de Harry Kane no fim da partida. Foi a primeira vez que o Dínamo de Zagreb chegou às quartas de finais do torneio.

Agora, a Croácia aguarda o seu adversário das quartas de final, que sairá do jogo entre Brasil e Coreia do Sul, marcado para as 16h.