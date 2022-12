SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - As quartas de final da Copa do Mundo de 2022 se aproximam, e os atletas que já somam um cartão amarelo, correm o risco de perderem o jogo das semifinais por suspensão automática.

O regulamento da Copa consta que o jogador fica ausente a partir do segundo cartão amarelo, diferente do Campeonato Brasileiro, por exemplo, no qual são permitidos três. Como as advertências são zeradas a partir das semifinais, os jogadores devem se controlar para não serem suspensos antes disso.

Em razão do afunilamento do torneio, as equipes visam chegar com força máxima para a sequência do mata-mata. Até o momento, são cinco seleções classificadas -e dois jogos definidos- nas quartas: Holanda x Argentina, Inglaterra x França, e Croácia.

As vagas que ainda restam serão definidas em Brasil x Coreia do Sul (quem vencer, enfrenta a já classificada Croácia), Marrocos x Espanha e Portugal x Suíça.

Pensando nisso, saiba os jogadores de cada seleção classificada que chegam pendurados para as quartas de final.

Holanda

Nathan Aké (zagueiro)

Matthijs De Ligt (zagueiro)

Teun Koopmeiners (meio-campista)

Frenkie de Jong (meio-campista)

ArgentinaGonzalo Montiel (lateral-direito)

Marcos Acuña (lateral-esquerdo)

Croácia

Dejan Lovren (zagueiro)

Borna Barisic (lateral-esquerdo)

Luka Modric (meio-campista)

Mateo Kovacic (meio-campista)

Inglaterra

Nenhum

FrançaJules Koundé (zagueiro)

Aurélien Tchouameni (meio-campista)