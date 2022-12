SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Flamengo celebrou os gols de Vinicius Júnior e Lucas Paquetá no duelo do Brasil contra o Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar. O Rubro-Negro enalteceu os jogadores criados no clube e ressaltou o entrosamento entre os "crias".

Paquetá balançou a rede após passe de Vinicius Júnior e fez quarto da seleção brasileira na partida. "Mais um gol de cria! Lucas Paquetá. Assistência de Vini Jr! Gol made in Ninho", publicou nas redes sociais oficiais. No perfil oficial em inglês, foi publicado: "From cria to cria! Vini Jr. to Paquetá!"

Vinicius Júnior foi o autor do gol que abriu o placar -Neymar e Richarlison fizeram os outros na vitória parcial de 4 a 0.

O clube da Gávea republicou postagens das redes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e fizeram referências à relação dos jogadores com o o Fla.

Vinicius Júnior e Paquetá chegaram a atuar juntos no profissional do Rubro-Negro. Os dois se despediram em 2018, vendidos para o Real Madrid, da Espanha, e Milan, da Itália, respectivamente. O primeiro ainda permanece no clube merengue, enquanto o segundo está no West Ham, da Inglaterra, após passagem pelo Lyon, da França.