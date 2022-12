SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - No primeiro tempo entre Brasil e Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, a equipe brasileira abriu larga vantagem contra o rival, goleando-o por 4 a 0.

Diante de tamanha vantagem, as redes sociais não estão perdoando. Entrando na brincadeira, a Netflix, empresa de serviço de streaming, também deixou o seu meme.

No Twitter, a empresa relacionou a sequência de gols à série sul-coreana 'Round 6'. A boneca é conhecida por suas brincadeiras mortais, as quais reúnem 456 pessoas que precisam ganhar o prêmio em dinheiro. Com o avanço das fases, os perdedores são assassinados brutalmente.

Em uma delas, a boneca fala : "Batatinha 1, 2, 3", de costas para os participantes. Enquanto ela solta a frase, os concorrentes precisam se movimentar até cruzar uma faixa, onde estarão seguros. Mas quem for pego se movimentando na hora que a boneca se virar é morto.