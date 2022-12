SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estão definidos três dos confrontos das quartas de final da Copa do Mundo.

O primeiro se estabeleceu no sábado (3). A Holanda e a Argentina confirmaram o favoritismo diante de Estados Unidos e Austrália e vão se enfrentar pela sexta vez no torneio. O embate ocorrerá na sexta-feira (9).

No domingo (4), foi a vez de França e Inglaterra avançarem com facilidade nos duelos, pela ordem, com Polônia e Senegal. Vão se enfrentar no sábado (10).

Nesta segunda-feira (5), a Croácia precisou da disputa por pênaltis para superar o Japão. Na próxima fase, enfrentará o Brasil, que atropelou a Coreia do Sul.

O último confronto será definido na terça (6). Os vencedores de Marrocos x Espanha e Portugal x Suíça haverão de se encontrar no sábado (10).

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DAS QUARTAS DE FINAL

Jogo 1

Holanda x Argentina - 9.dez (sex), 16h

Jogo 2

Croácia x Brasil - 9.dez (sex), 12h

Jogo 3

Inglaterra x França - 10.dez (sab), 16h

Jogo 4

Marrocos ou Espanha x Portugal ou Suíça - 10.dez (sab), 12h