DOHA, QATAR (FOLHAPRESS) - Neymar foi eleito o melhor jogador na goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Após o jogo, o camisa 10 disse que não sentiu qualquer incômodo durante o jogo ?ele havia ficado duas partidas fora com uma lesão no tornozelo direito.

"Não senti nada no tornozelo, graças a Deus", disse. Neymar afirmou que gostou da sua atuação, mas que espera mais. "Acho que não posso ficar satisfeito pelo jogo de hoje, e [preciso] seguir crescendo. O destaque de hoje foi o nosso elenco, o time completo, não só um jogador."

O camisa 10 celebrou ter podido voltar a jogar. "O que a gente queria era jogar bem, e a gente fez isso. E a torcida está de parabéns."

O atacante treinou com a seleção pela primeira vez após a lesão neste domingo (4), após ficar de fora de dois jogos da fase de grupos.

O treino correr bem era a condição imposta por Tite para que o atacante entrasse na partida com a Coreia. O camisa 10 sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito na estreia contra a Sérvia.

Além dele, quem também voltou para o campo nesta segunda foi o lateral direito Danilo.

Segue vetado o lateral esquerdo Alex Sandro. O atleta teve um problema muscular na perna esquerda durante o confronto com os suíços e ainda não se recuperou.

Foram cinco lesionados somente na fase de grupos. Os que estão definitivamente fora do Mundial são o atacante Gabriel de Jesus e o lateral direito Alex Telles.