RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A esperança pelo hexa tomou as areias da Praia de Copacabana, na zona sul do Rio, com a classificação do Brasil para as quartas de final da Copa do Qatar, nesta segunda-feira (5). Mais de 25 mil pessoas comemoraram a vitória da seleção brasileira na Fan Fest do Rio, de acordo com a organização do evento.

Com recorde de torcedores, o clima de otimismo surgiu ainda nos primeiros minutos do jogo contra a Coreia do Sul, com o gol de Vinicius Junior.

O ponto alto de animação da partida, no entanto, foi quando Neymar marcou seu primeiro gol no Mundial. O público que acompanhava o jogo pelo telão de mil polegadas ecoou o nome do atacante.

A funcionária pública Rosemary Bohrer, 68, que assistiu os outros três jogos em Copacabana e preparou uma fantasia diferente para cada dia, caprichou no look nesta segunda para celebrar a volta de Neymar em campo.

"Adoro o Neymar e fiquei muito triste quando ele se machucou. Quando soube que ele ia voltar, customizei essa fantasia bem brasileirinha, para mandar energia positiva. Funcionou, ele chegou chegando!", comemorou.

A animação continuou em Copacabana com a vantagem da seleção brasileira que marcou mais dois gols, com Richarlison e Paquetá.

Alguns torcedores aproveitaram para homenagear Pelé, 82, com faixas e cartazes. O Rei do Futebol está internado desde a semana passada no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Mensagens como "Força, Pelé" podiam ser vistas em vários pontos do local.

O aposentado Aristides Teles, 66, usou um chapéu com a imagem de Pelé e uma mensagem de apoio ao único jogador tricampeão nas Copas. "A gente vai conquistar o hexa em homenagem ao Rei", disse.

Já o cover do cantor Roberto Carlos, Jorge Virela resolveu homenagear o outro rei com a caracterização que faz há 20 anos. "Eu vim assim para dar sorte, e ainda trouxe a taça comigo porque o hexa vem", disse, beijando uma réplica do troféu.

Após o único gol da Coreia do Sul já no segundo tempo, a chuva caiu em Copacabana e o público esfriou. Apesar disso, a torcida seguiu firme no evento e vibrou alto com a vitória no fim do jogo.

A praia continuou lotada para o show de Xande de Pilares, que comandou a comemoração no início da noite.