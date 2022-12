SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diante da melhor apresentação do Brasil na Copa do Mundo do Qatar, na vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, Luis Enrique, treinador da seleção espanhola, reagiu de maneira curiosa.

O técnico da Espanha fazia uma transmissão ao vivo enquanto a seleção brasileira começou a jogar. Com os gols saindo um atrás do outro no primeiro tempo, Luis Enrique não mostrou surpresa, mas avaliou que o Brasil está começando a "ligar a máquina".

"1 a 0 Brasil. Estão começando a ligar a máquina. Quem marcou?", disse Luis Enrique ao ver o primeiro gol da seleção durante a transmissão ao vivo.

Depois de Vini Jr, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá marcaram para o Brasil ainda no primeiro tempo, Luis Enrique opinou que era o momento de a seleção descansar.

Tite parece ter ouvido o conselho, já que seus comandados desaceleraram no segundo tempo. O técnico brasileiro também aproveitou a vantagem para promover várias mudanças -incluindo a entrada de Weverton, único do elenco que ainda não havia jogado.

"Agora o Brasil está ganhando de 4 a 0, É o momento de descansar", indicou o treinador espanhol ainda antes do fim do primeiro tempo.

Classificado às quartas de final da Copa do Mundo, o Brasil enfrenta a Croácia. As equipes entram em campo na próxima sexta-feira (9), às 12h (de Brasília).