DOHA, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - Tite surpreendeu ao manter Neymar no segundo tempo da vitória do Brasil por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul nesta segunda-feira (5), no Estádio 974, na classificação para as quartas de final da Copa do Mundo Qatar 2022.

Neymar se recuperou a tempo de lesão no tornozelo direito e teve condição suficiente de ser titular, mas o Brasil abriu 4 a 0 no primeiro tempo. Mesmo assim, o camisa 10 só saiu aos 35 minutos da etapa final.

"Referencial técnico. Quando uma equipe procura um jogador é porque sabe que ali tem arco e flecha, um diferencial. É a liderança técnica da equipe e ele tem isso. Cada um tem uma característica marcante e ele potencializa isso", explicou Tite.

O lateral-direito Danilo também retornou depois de tratar lesão no tornozelo. Alex Sandro, em compensação, ficou fora. O lateral-esquerdo espera curar problema no quadril a tempo das quartas de final.

O Brasil voltará a campo para enfrentar a Croácia na sexta-feira (9), às 12h, no Estádio Cidade da Educação.