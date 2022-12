Notícias relacionadas:

Após os quatro gols do Brasil no primeiro tempo, a professora Cláudia Amaro estava aliviada. “Fiquei muito apreensiva com aquele jogador de máscara, achei que a Coreia ia vir pra cima da gente”. O craque da Coreia, Son Heung-min, treina e joga usando uma máscara preta, no estilo “Zorro”, porque está se recuperando de uma lesão no rosto.

A professora disse que irá acompanhar as demais partidas na arena, já que deu sorte. “Só não vim no jogo contra Camarões, na -feira, e o Brasil perdeu. Mas também, estava só com os reservas. Agora, o Neymar entrou e fez a diferença”.

Com uma cartola toda enfeitada de verde e amarelo e com estrelas azuis, o aposentado Aristides Teles exibia também uma foto e as palavras de incentivo “Força Pelé”. “Estou muito emocionado com a situação dele, vi uma reportagem no que mexeu muito comigo, tenho certeza absoluta que o Brasil vai ser campeão dessa Copa para homenagear Pelé”.