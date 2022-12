DOHA, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Paquetá respondeu às críticas de Roy Keane, ex-jogador da seleção irlandesa e do Manchester United. Agora comentarista, ele chamou de "desrespeitosas" as danças da seleção brasileira. Foram quatro coreografias diferentes na vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul nesta segunda-feira (5), no Estádio 974, na classificação para as quartas de final da Copa do Mundo 2022 Qatar.

"Eu acho que dançar desse jeito toda vez que marca um gol é desrespeitoso. Não ligo de fazerem a primeira 'coreografia', ou o que seja, para o primeiro gol, mas não toda vez. É desrespeitoso. Até o treinador está no meio. Eu não gosto disso", falou Roy Keane.

Paquetá entende que as danças são para os próprios jogadores, não para os rivais.

"Acho que a dança é o símbolo, a gente simboliza a alegria de marcar o gol, a gente não faz para desrespeitar, a gente não vai na frente de adversário, a gente não faz nada. A gente se reúne, todos estão ali, e a gente comemora porque é o nosso momento. A gente fez o gol e o Brasil está comemorando. Se ele não gosta, não tenho muito o que fazer por ele. Se a gente fizer gol a gente vai continuar comemorando dessa forma", falou o meia da seleção.

"É um grupo que está feliz em fazer o gol, acho que a única coisa que ele tem que fazer é respeitar", completou.

Com a expectativa de mais dancinhas, o Brasil enfrentará a Croácia na sexta-feira (9), às 12h, no Estádio Cidade da Educação, pelas quartas de final da Copa.