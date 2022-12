SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autor de um dos gols da seleção brasileira na goleada por 4 a 1 contra a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), o atacante Richarlison se emocionou ao encontrar com o ídolo Ronaldo após o jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar.

Em entrevista à Ronaldo TV, o atual camisa 9 do Brasil apontou o Fenômeno como sua "inspiração na infância" e agradeceu à presença do ex-jogador nas arquibancadas dos jogos da seleção brasileira no Qatar.

"Fico emocionado, porque é meu ídolo, assim como o Neymar. Inspiração de criança. Você já viu um monte de foto minha de [cabelo] Casão, te imitando. Você estar aqui é uma alegria para todo o grupo, e querendo ou não contagia dentro de campo ver você, o Cafu, o Kaká o Roberto Carlos. Isso nos incentiva bastante", falou Richarlison.

Ronaldo ouviu atentamente ao emocionado fã. "O que eu fiz por você, agora é a sua vez. Você que inspira milhões de brasileiros com a tua arte, com os teus gols, sua alegria de jogar. Você é um orgulho para a gente. Quero te desejar muita sorte", falou o pentacampeão.

E Richarlison pode ter a chance de homenagear Ronaldo caso o Brasil conquiste o hexacampeonato. Isso porque, antes do Mundial, o atacante do Tottenham prometeu fazer o corte "Cascão", eternizado pelo Fenômeno em 2002, em caso de título.

A seleção brasileira volta a campo nesta sexta-feira (9), às 12h (de Brasília), para enfrentar a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar.