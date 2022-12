SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Daniel Alves foi às redes sociais "pedir licença" a Roberto Carlos após bater seu recorde em número de jogos pela seleção brasileira.

O lateral-direito de 39 anos passou Roberto Carlos, ex-lateral-esquerdo, e agora é o segundo atleta com mais partidas pelo Brasil: 126, atrás apenas de Cafu (142).

"Dia especial hoje. Sr. lindo Roberto Carlos, permissão para te passar em jogos aqui. Você é, foi e será sempre um grande ídolo do Brasil. São 126 jogos vestindo com muita honra e muito prazer essa camisa maravilhosa. Obrigado futebol por ser tão transformador e tão especial nas nossas vidas", escreveu Dani Alves.

O recorde foi alcançado na vitória do Brasil por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), no estádio 974, na classificação às quartas de final da Copa do Mundo Qatar 2022. O veterano substituiu Éder Militão no segundo tempo.

Classificado após a goleada, o Brasil enfrentará a Croácia na sexta-feira (9), às 12h, no estádio Cidade da Educação. Daniel Alves deve ser reserva outra vez.