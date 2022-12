SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Artilheiro parcial da Copa do Mundo do Qatar, o atacante Kylian Mbappé "reconquistou" a torcida do Real Madrid com suas boas atuações pela seleção francesa. Após a vitória sobre a Polônia, os fãs madrilenhos inundaram as redes sociais com novos pedidos de contratação ao presidente Florentino Pérez.

O assunto repercutiu e gerou um debate entre os próprios torcedores do Real Madrid. Enquanto alguns exigiram a contratação de Mbappé, outros alegaram que a postura dele na última janela de transferências não foi das melhores -algo similar a "nenhum jogador pode ser maior do que o clube".

Essa discussão, no entanto, ocorre apenas nas redes sociais. Conforme apurou o jornal AS, a alta cúpula do Real não cogita uma nova investida no camisa 10 da França. Mesmo com as recentes performances no Mundial.

O jornal espanhol diz que Pérez não gostou de ter duas propostas rejeitadas por Mbappé, e que não insistirá mais pelo atleta. Parte da torcida quer que o mandatário 'perdoe' o craque francês, e volte a mirar sua contratação.

Já é sabido que o Real Madrid tem o histórico de contratar os destaques das Copas ao término do torneio. Casos de Ronaldo Fenômeno (em 2002), James Rodríguez (em 2014) e Thibaut Courtois (em 2018), por exemplo.

Evitando Mbappé, o principal jogador que está no radar madrilenho é o meia da Inglaterra e do Borussia Dortmund, Jude Bellingham.