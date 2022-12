SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O atacante Raphinha, da seleção brasileira, foi sincero ao falar que não assiste aos jogos da Copa do Mundo do Qatar.

"Não assisto nada da Copa do Mundo. Não gosto de assistir aos jogos, prefiro ver filmes ou séries", disse Raphinha à emissora argentina TyC Sports após a vitória do Brasil por 4 a 1 contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final do Mundial.

"Por que eu tenho que saber algo sobre Messi ou Mbappé? Eu não gosto [de assistir futebol]. Eu sei que eles são os melhores e tudo bem assim", acrescentou o camisa 11 da seleção brasileira.

O Brasil agora encara a Croácia nas quartas de final da Copa do Qatar. A partida será realizada na próxima sexta-feira (9), às 12h (de Brasília).