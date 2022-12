DOHA, QATAR (UOL-FOLHAPRESS) - Os lanches vendidos na Copa do Mundo vêm sendo alvo de diversas críticas dos torcedores que viajaram ao Qatar para acompanhar as partidas do Mundial, tanto pela falta de sabor quanto pela apresentação pouco atraente e os altos preços.

As queixas vêm sendo feitas especialmente ao cachorro-quente e ao hambúrguer, que são vendidos por R$ 40 e R$ 60, respectivamente, e não têm aparência nada apetitosa.

O hambúrguer pedido pelo UOL durante Brasil x Coreia, por exemplo, estava com um aspecto amassado e frio. O mesmo vale para o cachorro-quente

A reportagem experimentou as comidas disponíveis e também conversou com torcedores que se arriscaram a comer nas arenas, e a avaliação geral é que os lanches são feios e medianos.

"Não é algo que eu comeria fora daqui", disse a torcedora Farida, do Cazaquistão, em conversa com o UOL antes de Brasil x Coreia. Ela comeu um hambúrguer. "É um lanche de estádio, não dá para esperar muita coisa".

Entre os brasileiros, a avaliação é que os sanduíches são bastante caros, principalmente quando convertidos ao real. "Pagar R$ 60 neste lanche é sacanagem", reclamou Rodrigo Lopes.

A salsicha do cachorro-quente também tem uma consistência diferente do que a maioria das pessoas está acostumada no Brasil, já que o Qatar proíbe a carne de porco por questões religiosas e culturais. Assim, o sabor do sanduíche não é dos melhores

"Além disso, ainda vem seco, sem nenhum molho, só o pão, que não é dos melhores, e a salsicha estranha", disse o brasileiro Pedro Henrique.

Nas redes sociais, as críticas vêm ganhando ainda mais peso, com diversos torcedores do mundo inteiro reclamando dos preços e sabores da comida da Copa.

Existem outras opções aos torcedores, como um shawarma de frango, um dos menos criticados até o momento. Rafael Lopes, que chegou ontem ao Qatar, aprovou a iguaria, com ressalva.

"Estava quentinho, não estava ruim. O da rua é melhor, o do estádio é meio seco, nota 6", afirmou o brasileiro.

O shawarma é um sanduíche enrolado em pão sírio, com frango desfiado como recheio, e custa R$ 45. Porém, nas ruas de Doha, é possível encontrar o mesmo lanche por R$ 12, em opções muito mais saborosas.

"Em um restaurante turco no centro, o shawarma custa três vezes menos e é muito melhor", disse o paulistano Fernando Silva.

A reportagem ainda arriscou as opções veganas, que saem por R$ 40 e são melhores do que os lanches mais tradicionais.

Além disso, a comida em muitas oportunidades acaba em alguns setores dos estádios. A reportagem presenciou isso em pelo menos três partidas, que só tinham pacotes de salgadinhos à venda.

A cerveja sem álcool está sendo vendida por R$ 45, enquanto o refrigerante custa R$ 25 e a água R$ 15.