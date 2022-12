SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Autor do quarto gol do Brasil, na segunda-feira (5), contra a Coreia do Sul, Lucas Paquetá, causou a sensação de "te conheço de algum lugar". Os investigadores das redes sociais chegaram a conclusão que o meia é igual o Spirit.

Mas quem é esse personagem?

Spirit é o cavalo que dá nome ao filme "Spirit: O Corcel Indomável", que você já deve ter visto em algum momento na "Sessão da Tarde". A animação da Dreamworks é de 2002.

O filme se passa no fim do século 17. Spirit é um cavalo que resiste a ser domado pelo homem e se apaixona por uma égua chamada Chuva.

Ao mesmo tempo, Spirit se torna amigo de um jovem indígena Lakota, chamado Pequeno Rio. Juntos, eles acompanham a civilização da região.

O longa está disponível na Netflix.