SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Vasco anunciou, na manhã desta terça-feira (6), Abel Braga como diretor técnico e Maurício Barbieri como novo técnico para a temporada de 2023. Em coletiva, Paulo Bracks, diretor esportivo sob o comando da 777 Partners, fez elogios aos profissionais e justificou as escolhas.

Abel Braga e Maurício Barbieri são os primeiros nomes divulgados pelo Cruz-Maltino visando o próximo ano. O clube passa por uma remodelação desde a confirmação do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

"O nosso diretor técnico será o Abel Braga. Uma pessoa com vasta experiência dentro do futebol, com uma identificação com o Vasco. Quando fiz o convite ao Abel, se emocionou ao dizer que foi o clube que ele mais jogou como profissional na carreira. Profissional que vai ser o elo entre diretoria e vestiário, e ele é mestre em vestiário. E vamos precisar de um mestre em vestiário", disse Bracks.

O diretor cruz-maltino salientou que o estilo de jogo de Barbieri pesou para que ele fosse o nome colocado à mesa. Além disso, reforçou que o treinador teve o apoio da 777 e de Abel.

"Maurício Barbieri é um jovem que vem de três anos de um trabalho dentro do Red Bull Bragantino, clube com viés empresarial, objetivos semelhantes em nível mundial com o Vasco. Treinador cujo modelo de jogo é o escolhido para o Vasco para 2023: agressividade, verticalidade, dinamismo, trabalho com jovens, desenvolvimento dos talentos, potenciais jogadores para ter um fim esportivo e financeiro

"Estou muito convicto da escolha do Barbieri até porque ela veio com suporte integral do grupo, da 777, e do diretor técnico. Abel Braga participou ativamente da definição do Barbieri como técnico"

Veja outros tópicos da coletiva.

REFORÇOS

"Vai ter uma reformulação suficiente para os objetivos que a gente quer na temporada. Então, precisa de paciência. Quero ter esse elenco pronto no início de abril. Dia 15 de abril é a estreia na Série A. Em abril, queremos ter uma elenco 80%, 90% pronto e entregue ao treinador, que já vai ter três meses de trabalho dentro da filosofia que queremos.

Vamos começar a anunciar os jogadores que estão contratados. Falo que é mais de um. Sobre nomes, quero que a torcida do Vasco entenda o porquê dos nomes. E toda vez que anunciarmos, vamos explicar o porquê dos jogadores. Que se analise com propriedade, fundamento e justificava, e não com base no imaginário e expectativa que se crie. Dentro do projeto, de reformularão do elenco, mudança de perfil, que é necessário, quero que a análise seja real do que a gente pretende com esses nomes".

BARBIERI E ABEL

"Trabalhei com os dois em contextos diferentes. Abel tive a oportunidade de trabalhar no Internacional e, ao lado dele, por poucos minutos, não fomos campeões do Brasileiro. Foi um trabalho em que ele estava há mais tempo que eu, um elenco que não foi montado por mim, e estivemos muito próximos de ganhar o o Brasileiro. [Trabalho] No contexto de treinador, e nunca deixamos de nos falar.

O Barbieri, se fosse analisar o trabalho meu e dele no América-MG, não estaríamos trabalhando de novo, porque não deu certo. Mas, de lá para cá, houve evolução desses dois profissionais. Tenho a capacidade de olhar para 2018 e ver qual profissional eu era e qual sou hoje, a mesma coisa o Barbieri. O que me dá a convicção de que é um nome correto é a análise dessas últimas temporadas, conjugado o que queremos. E essa dupla quero que a torcida entenda como uma balança, eles se complementam e isso pesou muito na escolha".

RENOVAÇÕES E ANDREY

"O Alex [Teixeira], houve uma procura nossa sobre renovação, ainda sem retorno. Vou respeitar a decisão dele, seja qual for. Para o Nenê também foi feita uma proposta, e ele quer me encontrar nessa semana. Foi um atleta que contribuiu muito para o nosso acesso e precisa receber um tratamento condizente.

O Andrey é um atleta nosso, do Vasco. Temos um contrato forte com ele. Ele deve ir para o Sul-Americano sub-20. Eu não tenho como garantir o que vai acontecer. Gostaria muito que ele continuasse no nosso projeto, mas está sendo muito visado. Estamos trabalhando com outros ativos, os que estão aqui, os que virão do sub-20, os reforços... Queremos atletas assim, visados no mercado e que contribuam dentro ou fora de campo".

MERCADO

"O Vasco busca as 11 posições no mercado. Barbieri começou, oficialmente, na segunda-feira (5), em uma reunião que fizemos no Rio. Ele veio para cá, ficou o dia inteiro aqui. E desde ontem a gente define alguns perfis que vão conjugar com alguns nomes que estão sendo conversado. Eu preciso agregar o treinador, a decisão do reforço não é dele, é do Vasco, mas preciso ser inteligente na montagem do elenco para adequar o perfil que pretendemos jogar, ao perfil do treinador. Essa busca é intensa, que começou um ou dois dias depois da Série B terminar. Hoje a gente define alguns nomes que são em comum acordo. Vamos montar um elenco competitivo, de acordo com as tradições do Vasco. Para isso, preciso de mais cabeças pensando, e o treinador e diretor técnico são muito importantes"