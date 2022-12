SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Samuel Eto'o , ex-atacante da seleção de Camarões e atual presidente da federação de futebol do país, se envolveu em uma briga no Qatar após o jogo do Brasil contra a Coreia na Copa do Mundo.

Na saída do estádio, ele chutou o rosto do youtuber argelino Sadouni SM. No vídeo, Eto'o se irrita e parte para cima de Sadouni e, quando o rapaz cai no chão, chuta o rosto dele e vai embora. Um outro homem pega a câmera das mãos do youtuber e a quebra.

O argelino postou um vídeo em seu canal de YouTube e, segundo a Jovem Pan, a provocação teria sido a respeito da arbitragem de uma partida entre os dois países, que levou Camarões ao campeonato mundial. A Argélia chegou a entrar com um recurso na Fifa (Federação Internacional de Futebol) pedindo um novo jogo.

Sadouni teria questionado como estava Bakary Gassama (árbitro da partida) e se o ex-jogador havia o subornado para um resultado positivo para o país.