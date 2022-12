SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Entrevistado pelo Canal+ Foot, Zlatan Ibrahimovic teceu comentários positivos sobre seu companheiro de ataque no Milan, Olivier Giroud. Apesar de ser um nome contestado por parte de torcedores e da imprensa, o sueco defendeu a titularidade do atacante na seleção da França na Copa do Mundo 2022.

"Sim, porque ele é um vencedor. Ele é uma pessoa séria. Não é um jogador que vai marcar 40 gols por temporada, mas vai trazer algo para o time que outros não trazem", explica Ibra, ao ser perguntado se a presença de Giroud na seleção francesa era justa.

"Ele não está em campo para si mesmo, mas para os outros, jogando para o time. Sem pensar no ego", completa.

Alvo de críticas por não ter balançado as redes no bicampeonato da França em 2018, Giroud já começou melhor no Qatar, marcando três gols em quatro jogos. O centroavante de 36 anos também se tornou o maior artilheiro da história da seleção, com 52 tentos.

Vale lembrar que Giroud, inicialmente, seria reserva na equipe de Didier Deschamps. Porém, devido a uma lesão grave sofrida pelo então titular Karim Benzema, antes mesmo do início do torneio, o atleta do Milan ganhou a posição.

Agora, nas quartas de final da competição, os Bleus encaram a Inglaterra no próximo sábado (10), às 16h (de Brasília).