DOHA, QATAR (UOL - FOLHAPRESS) -Ainda não foi nesta terça-feira (6) que o lateral-esquerdo Alex Sandro retornou à rotina de treinos com os outros jogadores da seleção brasileira. Mas pelo menos ele fez um trabalho físico que representa mais passos no processo de recuperação da lesão que o tirou dos últimos dois jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022.

Na atividade após a vitória sobre a Coreia do Sul, só os reservas do Brasil foram a campo no Grand Hamad Stadium. Enquanto dez jogadores de linha participaram do trabalho com bola, Alex Sandro fez um circuito de exercícios, sob supervisão do preparador físico Fabio Mahseredjian. Alex deu voltas no campo, correu ao redor de obstáculos e depois trabalhou saltos e cabeceios.

Alex Sandro sofreu uma lesão muscular na região do quadril esquerdo durante o jogo contra a Suíça, na segunda rodada da fase de grupos.

A comissão técnica e o departamento médico estão otimistas a respeito da evolução física dele e esperam que o lateral fique à disposição para as quartas de final, contra a Croácia, na sexta-feira (9).

Sem Alex Sandro, a primeira solução encontrada por Tite foi a substituição natural por outro jogador da posição, Alex Telles. Mas o próprio Telles teve lesão mais grave ainda, no joelho direito, durante a derrota para Camarões.

Nas oitavas, o que atenuou a ausência de laterais-esquerdos foi o retorno de Danilo, lateral-direito, que tinha se machucado na estreia, contra a Sérvia. O Brasil jogou bem e fez 4 a 1 diante dos coreanos.

O Brasil ainda tem dois treinos antes do jogo contra a Croácia. Se Alex Sandro participar da atividade com o grupo completo nesta quarta-feira (7), já será um bom indício de que ficará à disposição.

As quartas de final serão às 12h (de Brasília) de sexta-feira, no estádio Education City, em Doha, no Qatar.