SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Brasil nem havia goleado a Coreia do Sul quando Vlasic, atacante da Croácia, demonstrou respeito pelo plantel de Tite. Logo após a classificação croata sobre o Japão, nos pênaltis, o jogador afirmou que a seleção brasileira tem potencial para vencer a Copa do Mundo jogando com os reservas.

"Quando você vê os jogadores, e todo o seu banco, eles também podem ganhar a Copa do Mundo. Isso é o quão bom é esse time. Eles têm dois times que podem facilmente competir pelo título", afirmou o atacante que defende o Torino, da Itália.

Companheiro de Vlasic na Croácia, outro jogador que exaltou o elenco brasileiro foi o atacante Budimir. "Há uma lista de não sei quantos jogadores que ficaram em casa. É uma seleção muito forte", disse.

Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Zlatko Dalic não escondeu sua preferência e disse que, se pudesse escolher, gostaria enfrentar a Coreia do Sul ao invés do Brasil.

"Se eu pudesse escolher, escolheria a Coreia para ser nosso oponente nas quartas de final, mas se o Brasil vier tudo bem, vamos manter o jogo aberto, vamos dar o nosso melhor, vamos jogar com nosso coração para que possamos vencer", afirmou o treinador croata.

Com a confirmação de que vai enfrentar o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo, Zlatko Dalic voltou a falar sobre o plantel 'assustador' comandado por Tite e destacou que a Croácia terá que enfrentar a 'melhor seleção da Copa'.

"Brasil é a mais forte e melhor seleção do torneio. Quando você olha os jogadores, a amplitude e a qualidade, é assustador. Temos um grande teste à nossa frente, um time competitivo e que tem tantos bons jogadores, precisaremos começar bem o jogo", disse o técnico.

Brasil e Croácia se enfrentam na próxima sexta-feira (9), às 12h (de Brasília). O duelo acontece no estádio Cidade da Educação e definirá um classificado para as semifinais da Copa do Mundo.