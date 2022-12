SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O auxiliar técnico Rodrigo Santana, anunciado pelo Corinthians na segunda-feira (5), tem histórico de propagação de notícias falsas e presença em pelo menos um ato antidemocrático depois das eleições presidenciais que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 30 de outubro.

Santana compartilhou em 2 de novembro uma selfie em uma manifestação na frente de um quartel (veja a imagem abaixo). O ato era formado por apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), que perdeu a eleição, e tinha cartazes e cantos que pediam "intervenção militar" por uma suposta e nunca comprovada "fraude eleitoral".

O ato em que Rodrigo Santana esteve presente foi organizado três dias depois da eleição, na frente da Companhia de Comando da 4ª Região Militar, localizada na Av. Raja Gabáglia, em Belo Horizonte.

O novo auxiliar do Corinthians também passou as últimas semanas compartilhando notícias falsas nas redes sociais. Em mensagem padrão, o Instagram avisa que a conta de Rodrigo Santana "publicou repetidamente informações falsas que foram analisadas por verificadores de fatos independentes ou que eram contra as diretrizes da comunidade".

A reportagem procurou o Corinthians, que afirma "não comentar sobre assuntos de cunho pessoal de seus colaboradores, o que inclui opiniões políticas".

Procurado, Rodrigo Santana diz "ver política como algo muito pessoal" e prefere só comentar a respeito da carreira. Ele diz estar feliz e otimista com o trabalho pela frente no Corinthians.

Santana foi anunciado pelo Corinthians ontem, junto do também auxiliar Thiago Larghi e do preparador físico Flávio de Oliveira. A comissão tem apresentação oficial marcada para o próximo dia 14, data do início da pré-temporada.

CARREIRA NO FUTEBOL

Rodrigo Santana, de 40 anos, foi jogador profissional e se aposentou de forma precoce, aos 28 anos. Ele estava parado por causa de uma lesão grave na mão quando virou auxiliar e em seguida técnico do Camboriú-SC. Ele começou a carreira em competições de base do futebol catarinense, passou pelo interior paulista e ganhou projeção com boas campanhas do URT no Campeonato Mineiro. Foi depois disso que chegou ao Atlético-MG como auxiliar, em 2018.

Santana sucedeu Levir Culpi como treinador interino, às vésperas da final do Campeonato Mineiro de 2019 ?foi vice-campeão?, foi efetivado e ficou seis meses na função. Neste período teve relação próxima com Fábio Santos, lateral que vai reencontrar no Corinthians. Depois do Atlético-MG, Santana treinou o Avaí durante a pandemia de covid-19, depois foi para o Coritiba, mas foi demitido de ambos. Seu último trabalho foi no Confiança, por 14 rodadas da Série B de 2021. Ele tem a Licença Pro da CBF