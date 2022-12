RIO DE JANEIRO, RJ (UOL - FOLHAPRESS) - "Gelo no sangue". A expressão criada pelo vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz -e que é empregada em negociações que exigem paciência- voltou à tona, ainda que discretamente, na estratégia adotada pelo clube em relação ao volante Gerson, hoje no Olympique de Marseille (FRA).

Após rodadas de negociações com o clube francês, o Rubro-Negro "se finge de morto", mas sabe que os desdobramentos do caso podem lhe favorecer. Nas primeiras tratativas, os franceses pediram mais do que o Fla estaria disposto a pagar. Assim, o clube fez um recuo estratégico.

Gerson, por exemplo, era aguardado no Olympique de Marseille no último dia 30, data marcada para a reapresentação do elenco. No entanto, o volante não apareceu e seguiu no Brasil, causando revolta nos dirigentes franceses, que pretendem multá-lo.

A postura do atleta e sua vontade de retornar ao Flamengo trouxeram consequências diretas. Gerson foi cortado da relação de jogadores que realizarão uma intertemporada de uma semana em Marbella, na região de Andaluzia, na Espanha. No domingo (11) o time tem um amistoso contra o Sassuolo (ITA).

Seu pai Marcos Santos, o Marcão, que também é seu empresário, é aguardado na Europa para tentar dar um desfecho sobre o caso, como informou inicialmente o jornalista Julio Miguel Neto. O agente foi outro que irritou os franceses por suas declarações dando como certo o retorno do filho ao Flamengo.

JOGO DE XADREZ

Pelo lado do Flamengo, há toda uma cautela sobre o caso. A diretoria acompanha a situação, mas toma o cuidado de deixar claro que não tem envolvimento na ausência de Gerson na reapresentação no Olympique de Marseille, para não dar qualquer tipo de margem de intepretação de um eventual aliciamento. O clube, no entanto, está atento e disposto a conversar caso os franceses aceitem reduzir a pedida inicial pela venda do volante.

O Flamengo fez um pedido para que pudessem comprar entre 50% e 60% dos direitos econômicos do atleta, mas os franceses só aceitam vender os 80% que têm ? os outros 20% são justamente do Fla. O Olympique colocou à mesa ainda um pedido de algo em torno de 20 milhões de euros, cerca de R$ 112 milhões, na cotação atual.

"Não sei se é uma estratégia do Olympique de Marseille para tentar colocar o preço dele acima do nível do preço que nós vendemos. Por esse preço nós vendemos, não vamos comprar. Imagino que o Gerson, por tudo que ele demonstrou, quer vir para o Flamengo e o Flamengo gostaria muito. A gente até entende, é o valor que o Olympique está cobrando e tem o direito de cobrar, tem um jogador sob contrato, mas é muito além do que estamos, realmente, podendo pagar", disse o presidente Rodolfo Landim à TNT Sports.