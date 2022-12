SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Sadouni SM, o youtuber que foi agredido pelo ex-atacante Samuel Eto'o na saída do estádio 974 após a vitória do Brasil por 4 a 1 contra a Coreia do Sul, na segunda-feira (5), em jogo válido pela Copa do Mundo, informou em seu Instagram que prestou queixa em uma delegacia contra o presidente da Federação Camaronesa de Futebol, e revelou o que disse para revolta-lo.

"Juro por Deus, juro por Deus Todo-Poderoso, ele me bateu, e há provas. Depois de uma investigação, publicarei um vídeo para vocês. Há testemunhas disto, e o Qatar vai preservar meu direito de te ver quando sairmos da delegacia, estou num centro de investigação", escreveu Sadouni na publicação.

De acordo com Sadouni, ele apenas perguntou sobre Bakary Gassama, o árbitro que apitou o segundo jogo da repescagem das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo entre Argélia e Camarões.

A Federação Argelina de Futebol entrou com um recurso na Fifa pedindo um novo jogo por entender que foi prejudicada pela arbitragem na partida ?que acabou com vitória camaronesa por 2 a 1.

"Houve uma arbitragem escandalosa que distorceu o resultado do jogo. A federação está determinada a usar todos os meios legais à sua disposição para que os seus direitos sejam restabelecidos num novo jogo, com garantias de honestidade e imparcialidade da arbitragem", dizia o comunicado emitido pela federação na época.

A pergunta do youtuber teria irritado Eto'o que, mesmo contido por outras pessoas, agrediu Sadouni.