SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Cortado da Copa do Mundo por uma lesão no joelho direito, Gabriel Jesus passou por uma cirurgia na tarde desta terça-feira (6). Tudo correu bem, segundo o Arsenal anunciou em seu site oficial, e o atacante da seleção brasileira já começou sua recuperação.

Ele foi operado em Londres, na Inglaterra, dias após ter deixado a delegação da seleção no Qatar. Ainda não há previsão para que o atacante volte a jogar, mas é certo que ele desfalca o Arsenal por meses.

"Gabi agora começa seu programa de reabilitação", diz o comunicado oficial do Arsenal. "Todos no clube está dando suporte e vai trabalhar ao máximo para que ele volte a campo o mais rápido possível."

Mais cedo, o UOL Esporte havia confirmado a necessidade de cirurgia de Gabriel Jesus. De acordo com o jornal britânico The Telegraph, Gabriel Jesus tem danos no ligamento medial do joelho.

Ao ser questionado se o atacante já se apresentou para a Copa do Mundo sentindo dores no joelho, Tite rebateu e desabafou. O técnico da seleção brasileira disse que isso é uma "mentira" e que o atleta nunca seria tratado dessa forma.

Gabriel Jesus é titular e protagonista no Arsenal, líder do Campeonato Inglês até o momento. Segundo o Telegraph, o clube londrino pode se mexer no mercado de transferências após saber que o brasileiro será submetido a cirurgia.