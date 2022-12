DOHA, QATAR, E SANTOS, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A Espanha está fora da Copa do Mundo do Qatar. Com um 'tiki-taka' inoperante e pouco eficiente no tempo normal e na prorrogação, que terminaram 0 a 0, o time de Luis Enrique foi eliminado pela seleção de Marrocos na decisão por pênaltis, por 3 a 0, em jogo disputado nesta terça-feira (6), no estádio Cidade da Educação. O goleiro Bono, com duas defesas nas penalidades, de Soler e Busquets, foi o grande herói da história classificação.

Agora, Marrocos espera pelo confronto de logo mais, às 16h (de Brasília), entre Portugal e Suíça, para saber quem irá enfrentar nas quartas de final, sábado, às 12h, no Al Thumama.

*

PENALIDADES

Marrocos - Espanha

Sabiri (O) - (X) Pablo Sarabia

Zyiech (O) - (X) Carlos Soler

Benoun (x) - (X) Busquets

Hakimi (O)

MARROCOS

Bono; Hakimi, Aguerd (Jawad El Yamiq), Saiss e Mazraoui (Yahia Attiat-Allah); Amrabat, Ounahi (Badr Benoun) e Amallah (Abdelhamid Sabiri); Ziyech, Boufal (Abde Ezzalzouli) e En-Nesyri (Walid Cheddira). T.: Walid Regragui.

ESPANHA

Unai Simón; Llorente, Rodri, Laporte e Jordi Alba (Álex Balde); Busquets, Gavi (Carlos Soler) e Pedri; Ferrán Torres (Nico Williams) (Pablo Sarabia), Dani Olmo (Ansu Fati) e Asensio (Álvaro Morata). T.: Luis Enrique.

Estádio: Cidade da Educação, em Doha (Qatar)

Horário: Às 12h (de Brasília) desta terça-feira (6)

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina)

VAR: Mauro Vigliano (Argentina)

Cartões amarelos: Aymeric Laporte (ESP). Roman Saïss (MAR).

Gols: