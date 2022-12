SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - De acordo com o jornal espanhol Marca, Cristiano Ronaldo será jogador do Al Nassr, da Arábia Saudita, após a Copa do Mundo. No passado Cristiano desdenhou de Xavi, quando o hoje técnico do Barcelona foi jogar no futebol do Qatar -uma liga de nível técnico semelhante ao campeonato que o português vai passar a disputar.

Em 2016, Xavi concedeu entrevista à rádio "Cadena Ser" dizendo que não havia como comparar Messi e Cristiano Ronaldo. "Cristiano é extraordinário, mas compará-lo com Messi, para mim e para todo mundo que gosta de futebol, não faz sentido. A não ser que você seja torcedor do Real Madrid, claro", disse Xavi.

Cristiano não gostou das declarações e disparou contra o catalão.

"Eu sou o jogador mais buscado da internet. Quando Xavi fala de mim, é porque busca publicidade. Ganhou tudo, mas nenhuma Bola de Ouro. Eu tenho três. E está jogando no Qatar. Não sei nem se continua jogando", declarou, em tom de deboche.

Sem conseguir um bom contrato com outro clube da Europa, após sair do Manchester United de forma tumultuada, Cristiano já teria um acordo com os sauditas, de acordo com a imprensa da Espanha, para receber cerca de R$ 1 bilhão por ano -200 milhões de euros.

Pela Copa do Mundo, Ronaldo e Portugal encaram a Suiça hoje (6), às 16h (Horário de Brasília)

