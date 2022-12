- Vasco anuncia técnico Maurício Barbieri

O Vasco anunciou nesta terça-feira (6) duas novidades para a temporada 2023, o técnico Maurício Barbieri e o diretor técnico Abel Braga.

O treinador de 41 anos assinou contrato de dois anos com o cruzmaltino. Com ele chegam os auxiliares Cláudio Maldonado e Gustavo Araújo. O trio inicia os trabalhos na equipe a partir da próxima quinta-feira (8), quando se apresentará no Centro de Treinamento Moacyr Barbosa.

Natural de São Paulo, Barbieri começou a carreira no Audax. Na sequência comandou Red Bull Brasil, Guarani, Desportivo Brasil, Flamengo, Goiás, América-MG, CSA e Red Bull Bragantino.

Além de Mauricio Barbieri, o ex-treinador Abel Braga assumirá uma nova função no clube, já que nas duas passagens anteriores foi contratado para treinar o Vasco, em 2000 e em 2019. O novo diretor também defendeu a equipe vascaína como jogador entre 1977 e 1979.

