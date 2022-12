SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marrocos venceu a Espanha por 3 a 0 nesta terça (6), mas foi só nos pênaltis. No tempo normal, o duelo no estádio Cidade da Educação foi o sétimo 0 a 0 da Copa do Qatar. Com o número, o Mundial de 2022 se iguala a outros quatro como os que mais tiveram jogos sem bola na rede (contando apenas o tempo normal e a prorrogação).

Os Mundiais de 2006, na Alemanha, de 2010, na África do Sul, e de 2014, no Brasil, também tiveram sete partidas sem gols. Os dois últimos quase bateram o recorde. Em ambos, a final foi decidida na prorrogação depois do 0 a 0 no tempo normal. Com 64 jogos por Copa desde 1998, os três ostentam média de 10,3% de partidas sem gols.

O quarto Mundial da lista é o de 1982, lembrado pelos brasileiros pela seleção ofensiva de Telê Santana. Mas Zico, Sócrates, Éder e companhia não tiveram nada a ver com esse recorde. Já a Itália, campeã, estreou justamente com um 0 a 0 diante da Polônia. Como a Copa disputada na Espanha teve apenas 52 partidas, a média é maior, de 13,5%

Aliás, na média, houve um Mundial ainda pior. Em 1978, na Argentina, foram seis jogos sem gols entre 38 disputados, ou 15,8% das pelejas.

No Qatar, o 0 a 0 entre espanhóis e marroquinos foi o primeiro na fase mata-mata. Os outros seis foram na primeira fase. O primeiro foi a decepcionante estreia da Dinamarca, diante da Tunísia. No mesmo dia, o goleiro Ochoa impediu a abertura do placar ao pegar um pênalti de Lewandowski, segurando o 0 a 0 entre Polônia e México.

Marrocos e Croácia foram os que mais contribuíram para a estatística, cada uma com dois empates. O primeiro foi entre eles, depois, os croatas também ficaram no 0 a 0 com a Bélgica, enquanto os marroquinos empataram nesta terça (6) com a Espanha.

Ainda tivemos na primeira fase os desinteressantes 0 a 0 de Uruguai x Coreia do Sul e Inglaterra x Estados Unidos.

Com 55 jogos disputados, a média, por enquanto, é de 12,7%, mas este número ainda pode aumentar.