SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Pela segunda Copa do Mundo consecutiva, a Espanha falhou em passar das oitavas de final. Nesta terça-feira (6), a seleção comandada pelo técnico Luis Enrique foi derrotada por 3 a 0 pelo Marrocos, nos pênaltis, após empate sem gols no tempo regulamentar. Depois da partida, os jornais espanhóis criticaram a queda da campeã mundial no torneio do Qatar.

"Fiasco da Espanha", manchetou o Marca. "Como na Rússia [em 2018], uma disputa de pênaltis nos manda para casa. A seleção perdeu todas as cobranças que bateu. Sarabia, Soler e Busquets foram à marca da cal e não conseguiram superar Bono", escreveu o jornal.

A publicação ainda destacou que a eliminação é "o fim de muitas coisas" para a La Roja. "O fim da Espanha no Mundial do Qatar, o fim quase certo do ciclo de Luis Enrique, o fim de um estilo [tiki-taka]?", ponderou. O Marca também lamentou que o amplo domínio espanhol não tenha resultado em gols. "Um chute a gol da Espanha durante todo o jogo. O Marrocos não quis jogar, trancou-se na defesa e fez um plano perfeito. Mas esses dados são devastadores", afirmou. A Espanha teve 63% de posse de bola e finalizou 14 vezes.

O AS, por sua vez, cornetou a campanha da seleção, que somou apenas um triunfo -a goleada na estreia por 7 a 0 sobre a Costa Rica- nos quatro jogos disputados no torneio. "A Espanha saiu do Catar com uma vitória única que nos fez acreditar que éramos reis quando, afinal, éramos apenas mendigos", disparou o jornal.

"La Roja jogou mal e caiu de forma contundente nos pênaltis diante do Marrocos, que faz história nas Copas do Mundo, já que antes nunca havia chegado às quartas de final. A Espanha de 'mil passes' deveria se retirar um pouco para o canto do pensamento. O que é estilo? Assim estávamos quando uma Copa do Mundo passou sobre nós", complementou o periódico.

O Mundo Deportivo também não poupou críticas diante da campanha no Mundial do Qatar. "Fiasco total para La Roja, que mais uma vez cai nas oitavas de final antes da revelação do campeonato. Os homens de Luis Enrique não conseguiram marcar um único gol contra o rival, nem mesmo de pênalti", enfatizou o jornal.

"Decepção total para os comandados de Luis Enrique, que havia pedido à sua equipe que cobrasse mais de mil pênaltis antes de chegar a Doha. Eles não fizeram o dever de casa. La Roja também não, porque se esperava mais dela como pelo menos chegar nas quartas", acrescentou o MD.

Pela primeira vez entre as oito melhores seleções de uma Copa do Mundo, o Marrocos vai voltar a campo no próximo sábado (10), às 12h (de Brasília), para enfrentar o vencedor de Portugal x Suíça nas quartas de final.