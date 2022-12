SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Yassine Bounou, ou simplesmente 'Bono', como está escrito em sua camisa, havia chamado a atenção na Copa do Mundo por um episódio inusitado, em que passou mal após cantar o hino e não entrou em campo.

Nesta terça-feira (6), ele voltou a ser destaque, mas, desta vez, o goleiro da seleção marroquina roubou a cena dentro de campo, defendendo duas cobranças na disputa de pênaltis contra a Espanha, e ajudando o Marrocos a garantir uma vaga inédita nas quartas de final. Nas redes sociais, o jogador do Sevilla imediatamente virou meme entre os torcedores brasileiros, principalmente por conta do apelido.

Muito elogiado, 'Bono' foi associado à bolacha de mesmo nome em vários tuítes. Além disso, muitos internautas associaram o goleiro a um xará mais famoso: Bono Vox, vocalista da banda irlandesa U2.

"Bono pegou três pênaltis pro Marrocos. E ainda tem gente que não gosta do U2. Francamente", escreveu um torcedor.

Na mesma linha de pensamento, outro torcedor provocou: "Bono pegou três pênaltis. Se eu sou o Luis Enrique, boto um U2 pra tocar no vestiário só pra constranger os que erraram".

Deixando a alcunha do goleiro de lado, alguns torcedores brincaram com a semelhança física de 'Bono' e do personagem Rio, do seriado espanhol 'La Casa de Papel'.

Classificado às quartas de final, 'Bono' e o Marrocos voltam a campo no próximo sábado (10), às 12h (de Brasília). Os marroquinos enfrentam o vencedor de Portugal x Suíça.