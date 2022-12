SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A bandeira de Marrocos foi um dos destaques do último dia das oitavas de final da Copa do Mundo. Afinal, coube ao país africano derrotar a Espanha nos pênaltis e classificar para as quartas. Mas o que significa a estrela dela?

Vale ressaltar que toda a bandeira do Marrocos tem relação com o islamismo, a religião do país. A estrela verde, de cinco pontas, foi colocada em 1951 e remete as tradições islâmicas marroquinas.

O símbolo é chamado de Estrela de Salomão e é a representação do elo entre Deus e Marrocos.

Como era antes?

A bandeira de Marrocos era toda vermelha e a inserção da estrela serviu como uma forma de diferenciar de demais países.

Por que verde?

Apesar de não ser mais uma monarquia, Marrocos ainda possui família real e a cor é uma homenagem a eles.