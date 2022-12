SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As tradicionais transmissões da Globo na Copa do Mundo estão recheadas de personalidades já conhecidas pelo público, mas contam com algumas novidades.

Entre novatos e veteranos, veja um resumo dos principais nomes da cobertura da Copa do Mundo de 2022 da emissora.

*

Galvão Bueno, 72

O emblemático narrador da Globo está no Qatar para sua despedida. Depois de 42 anos na emissora, Galvão afirma que não voltará a narrar após esta Copa. "Narração em TV aberta, não mais. Estamos negociando outras coisas. Outros caminhos. E, muito provavelmente, muita coisa nesse mundo digital e outras plataformas dentro do Grupo Globo", disse.

Ele começou na emissora em 1980 e está narrando sua 11ª Copa do Mundo --entre elas, narrou os títulos de 1994 e 2002 da seleção brasileira.

Júnior, 68

O Maestro Júnior, um dos laterais marcantes da história do futebol brasileiro, tornou-se comentarista em 1998, quando participava de transmissões do SporTV e do Premiere. Passou pela Record, mas desde 2005 é um dos comentaristas titulares da Globo em jogos do Rio de Janeiro, tendo participado da transmissão de todas as Copas desde 1998 pela emissora.

É o único remanescente da velha equipe de Galvão, que já contou com Arnaldo Cezar Coelho, Walter Casagrande Jr. e Paulo Roberto Falcão, além de Tino Marcos e Mauro Naves na reportagem. Está no Qatar para a transmissão.

Ana Thaís Matos, 37

Ana é a primeira mulher a comentar jogos da seleção brasileira masculina em uma Copa do Mundo na TV aberta. A jornalista foi convidada para participar da bancada do Troca de Passes, na Copa do Mundo de 2018, e entrou para a escala fixa do programa. Pouco depois, tornou-se a primeira comentarista de partidas na TV aberta, participando da transmissão da Copa do Mundo feminina, em 2019, pela Globo. Ana Thaís está no Qatar.

Roque Júnior, 46

Zagueiro na conquista do penta, na Copa de 2002, começou a comentar jogos pelo SporTV e Premiere, no começo de 2021. Em março de 2022, pediu demissão para continuar estudos visando trabalhos na gestão de futebol, mas voltou à emissora para comentar jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Roque está no Qatar com a equipe.

Luís Roberto, 61

Titular das transmissões de jogos cariocas, o narrador teve passagem por diversos veículos, incluindo a ESPN Brasil, de onde seguiu para a Globo, em 1998. Pela emissora, Luís Roberto está narrando sua sétima edição de Copa do Mundo. Pela Rádio Gazeta, narrou também jogos da Copa de 1986. Está no Qatar junto com Galvão Bueno.

Roger Flores, 44

Como jogador, passou por clubes como Fluminense, Flamengo, Corinthians, Grêmio, Cruzeiro e até mesmo equipes do Qatar. Roger é um dos comentaristas titulares das transmissões de futebol carioca da Globo. Depois de encerrar a carreira como meia, tornou-se comentarista do SporTV, e hoje trabalha em sua segunda edição de Copa do Mundo. Roger está no Qatar com a equipe da emissora.

Cléber Machado, 60

O narrador é titular das transmissões de futebol da TV Globo de São Paulo e um dos principais da equipe da emissora, ao lado de Luís Roberto. Cléber, no entanto, não foi levado ao Qatar, e está narrando suas partidas no estúdio da emissora. Participa de sua nona edição de Copa do Mundo.

Caio Ribeiro, 47

Outro ex-jogador, Caio é outro titular das transmissões do futebol da Globo de São Paulo. Com passagens por São Paulo, Santos, Flamengo, Inter de Milão e Napoli, participa de sua primeira edição de Copa do Mundo como comentarista e está no Qatar com a equipe.

Ricardinho, 46

Jogou por equipes como o Corinthians, Paraná, Santos, São Paulo e Atlético Mineiro e é um dos campeões do mundo de 2002, convocado como reserva. Atuou como treinador por alguns anos após o fim da carreira como jogador, mas acabou tornando-se comentarista do SporTV. Pela emissora da TV fechada, trabalhou na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Hoje, faz parte da equipe da Globo. Não foi enviado ao Qatar.

Renata Silveira, 33

A locutora foi a primeira mulher a narrar um jogo de Copa do Mundo na TV aberta. Na TV fechada, a própria Renata, ao lado de Isabelly Morais e Manuela Avena, já havia narrado jogos da Copa de 2018, na extinta Fox Sports. Foi contratada pelo Grupo Globo no final de 2020 e começou narrando jogos pelo SporTV. Hoje transita entre as equipes da TV fechada e da aberta. Está cobrindo o torneio no Brasil.

Paulo Nunes, 51

O 'Diabo Loiro' é mais um dos ex-jogadores que comentam jogos na Globo e no SporTV. Paulo passou por equipes como o Flamengo, Grêmio, Benfica, Palmeiras e Corinthians durante sua carreira como jogador. Tornou-se comentarista esportivo e hoje compõe a equipe da Globo para a Copa do Mundo. Está trabalhando dos estúdios no Brasil.

Richarlyson, 39

Ex-jogador de clubes como o São Paulo e o Atlético Mineiro, Richarlyson tornou-se comentarista do SporTV no começo de 2022. Destacou-se rapidamente e hoje compõe a equipe da Globo para a transmissão da Copa. Não foi enviado ao Qatar.

Gustavo Villani, 41

O narrador é egresso da Fox Sports e da ESPN Brasil --chegou à TV Globo em 2018. Já narrou as Copas de 2014 e 2018 e é o locutor oficial do Fifa, jogo de futebol para consoles e PC. Não viajou ao Qatar.

Formiga, 44

Vice-campeã do mundo em 2007, é a única pessoa a participar de sete Copas do Mundo como atleta. É uma das comentaristas da Globo na Copa do Mundo de 2022. Formiga já havia comentado jogos da Copa América Feminina pelo SporTV e amistosos da seleção feminina na Globo. Ela não foi ao Qatar.

Diego Ribas, 37

Recém-aposentado como campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil pelo Flamengo, assumiu o posto de comentarista da Globo na Copa do Mundo logo depois de ter pendurado as chuteiras, no fim da temporada 2022 do futebol brasileiro. Diego não está no Qatar.

Zé Roberto, 48

Como jogador, teve passagens pela Portuguesa, Real Madrid, Bayern, Bayer Leverkusen, Santos, Grêmio e Palmeiras. Convocado para as Copas de 1998 e 2006, é um dos comentaristas da Globo para a transmissão da Copa do Mundo. Zé já foi comentarista do Seleção SporTV entre 2020 e 2021, mas deixou a emissora; agora, retorna para participar da cobertura do Mundial, mas não foi para o Qatar.

Central do Apito

Paulo César de Oliveira, 48, Salvio Spínola, 54, Sandro Meira Ricci, 48, e Janette Arcanjo, 42, são os ex-árbitros da chamada Central do Apito, a equipe que comenta a atuação dos juízes.