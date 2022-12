SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Terceiro jogador espanhol a ter sua cobrança defendida pelo goleiro marroquino Bono na disputa de pênaltis das oitavas de final, o volante Sergio Busquets, 34, lamentou a eliminação da Espanha da Copa do Mundo, mas afirmou que o resultado negativo será lição para sua seleção.

"Agora o importante é a seleção, não eu", disse Busquets, desconversando sobre a possibilidade de o jogo ter sido sua partida despedida do time nacional. "Temos de erguer a cabeça. Temos boa dinâmica, um grupo muito jovem, e esse resultado tem de servir de experiência lá na frente."

O jogador do Barcelona analisou a partida, afirmando ter enfrentado uma equipe muito difícil. "O time de Marrocos era só defesa. O tempo foi passando, a gente foi se desgastando, e eles seguraram muito bem. A prorrogação foi a mesma coisa. No fim, no último segundo, tivemos um belo chute, e nos pênaltis foi cruel", lamentou.

Ele também disse que faltou sorte para a Espanha chegar ao gol, que poderia dar a classificação às quartas de final. "A gente tentou achar uma entrada, um espaço, mas tivemos muita dificuldade. Faltou um pouco de sorte no último passe, no último chute. E nos pênaltis é sempre uma rifa, a gente não sabe o que vai acontecer."

Um dos destaques espanhóis no Qatar, o meia Pedri também lamentou a eliminação e disse que a Espanha merecia ter avançado.

"Foi decidido nos pênaltis, eles foram muito claros sobre como queriam jogar. Não temos muito mais a dizer no final. Não vencemos nos pênaltis e vamos para casa. Queria que alguém lá de cima tivesse nos ajudado nos pênaltis. Quando você dá tudo... O time deu tudo, e nós merecemos passar", disse o meia de 20 anos do Barcelona.

Surpresa no ataque titular na partida, Marcos Llorente reclamou do estado do gramado do estádio Cidade da Educação, em Al Rayyan. "Você faz um grande jogo e não pode fazer gol, e tudo pode acontecer nos pênaltis. Foi muito complicado, eles estavam muito atrás, e o gramado não estava bom também."

O goleiro Unai Simón, que defendeu uma cobrança de Marrocos na disputa por pênaltis, afirmou que sua seleção foi superior aos rivais, mas que agora não adianta reclamar.

"Na disputa de pênaltis eles foram superiores, e isso os fez chegar às quartas de final. Estamos vendo que há surpresas ao longo da Copa do Mundo, não conseguimos superar, Não esperávamos ser eliminados contra Marrocos, mas é a realidade, e temos que voltar para casa", lamentou.