SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A cerimônia de entrada dos jogadores no gramado do estádio de Lusail para Portugal x Suíça pelas oitavas de final da Copa do Mundo teve um ingrediente extra nesta terça-feira (6): a maioria dos fotógrafos posicionados na beira do campo simplesmente ignorou o momento em que os 22 atletas de cada seleção, enfileirados, entraram em campo e se posicionaram para os hinos nacionais.

Em vez disso, os profissionais da mídia preferiram registrar imagens de Cristiano Ronaldo no banco de reservas. O principal astro da seleção iniciou o confronto eliminatório como suplente por decisão do técnico Fernando Santos.

Na derrota de Portugal para a Coreia do Sul, ainda na fase de grupos, Cristiano Ronaldo não gostou de ser substituído no segundo tempo e desabafou. Em seguida, o técnico Fernando Santos confirmou que a reclamação foi para ele e condenou a atitude de CR7.

"Se já vi as imagens? Já vi. Não gostei nada. Não gostei mesmo nada. Mas a partir daí, esses assuntos são resolvidos dentro de casa. Estamos todos focados no próximo jogo [contra a Suíça, pelas oitavas de final]", explicou o treinador ontem. A frase gerou a visão em boa parte da mídia portuguesa que a reserva no jogo de hoje pode ser uma forma de punição.

Sem Cristiano Ronaldo, ele escalou a seguinte formação: Diogo Costa; Diogo Dalot, Pepe, Rúben Dias, Raphael Guerreiro; William Carvalho, Otávio, Bruno Fernandes e Bernando Silva; João Félix e Gonçalo Ramos.