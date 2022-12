SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O presidente da Federação Camaronesa de Futebol, Samuel Eto'o, teria sido chamado de 'macaco de m****' pelo youtuber Sadouni SM antes de tê-lo agredido, segundo o jornal 'Marca'. O diário espanhol afirmou que pessoas próximas ao ex-jogador contaram que o torcedor algeriano ainda teria falado "volte para a sua plantação de bananas". Nesta terça-feira (6), o ex-atacante de 41 anos se desculpou publicamente pela agressão e relatou que sofreu assédio do homem, mas não mencionou tal suposta ofensa.

Na quinta (5), após a partida entre Brasil e Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar, Eto'o acertou um violento chute na cabeça do youtuber na saída do Estádio 974, em Doha. Um vídeo publicado pelo jornal espanhol 'La Opinón' mostra o momento em que a agressão acontece.

De acordo com o 'Marca', o dirigente camaronês estava atendendo a fãs que pediam fotos e autógrafos quando teria sofrido o preconceito. "Após o insulto do torcedor, Eto'o passou de alegre para ir confrontar essa pessoa", escreveu a publicação.

Após o episódio, o torcedor em questão afirmou nas redes sociais que apenas perguntou sobre o árbitro da partida Argélia x Camarões e que prestou queixa contra o ex-jogador. O Código Penal do Qatar prevê pena de um ano de prisão, além de multa, pelo crime de agressão.

O vídeo repercutiu internacionalmente e fez com que Eto'o se pronunciasse. Em comunicado, o garoto-propaganda da Copa do Catar pediu "sinceras desculpas" por ter "reagido de uma forma que não condiz" com sua personalidade. Ele também disse que está sendo alvo de provocações desde a polêmica vitória de Camarões sobre a Argélia, nas Eliminatórias Africanas, que deixou a seleção adversária fora do Mundial do Qatar.

Contratado pelo Comitê Supremo do Qatar, Eto'o ajuda a promover o Mundial na imprensa. A reportagem procurou o Comitê Supremo para Organização e Legado, braço do governo que organiza a Copa e tem o ex-jogador sob contrato, mas o órgão preferiu não se manifestar. A Fifa também foi procurada, mas não respondeu o questionamento da reportagem.

Confira a íntegra da nota de Eto'o:

"Minhas sinceras desculpas. No último dia 5 de dezembro, depois da partida entre Brasil e Coreia, eu tive uma briga com uma pessoa que era provavelmente um torcedor argelino. Eu gostaria de pedir desculpas por ter perdido o controle e reagido de uma forma que não condiz com a minha personalidade. Eu peço desculpas ao público por esse infeliz incidente.

Eu prometo continuar resistindo à provocação implacável e assédio diário de alguns torcedores argelinos. Na verdade, desde a partida entre Camarões e Argélia [pelas Eliminatórias Africanas], em 29 de março, em Blida, eu tenho sido alvo de insultos e alegações de trapaça sem nenhuma evidência. Durante essa Copa, torcedores de Camarões têm sido assediados e importunados pelo mesmo motivo.

Quero destacar que o cenário da derrota de Argélia foi cruel, mas perfeitamente dentro das regras e éticas do nosso esporte. Todas as apelações feitas pela federação argelina às jurisdições competentes foram rejeitadas. Eu, portanto, convoco as autoridades e a federação da Argélia para tomar responsabilidade e colocar um fim nesse clima desagradável antes que alguma tragédia mais séria aconteça. Para os torcedores argelinos, eu desejo que encontrem paz e consigam lidar com a decepção de uma dolorosa derrota."