SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Herói da classificação de Marrocos sobre a Espanha, Yassine Bounou, goleiro da seleção africana, foi responsável por defender duas das quatro cobranças espanholas, que ainda desperdiçou outra, em que a bola bateu na trave, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Após a partida, Bono participou da entrevista coletiva e falou sobre o êxito marroquino. "Quando está nesse momento, não se dá conta do que conseguiu, mas temos de seguir concentrados na Copa do Mundo", disse.

Para se ter ideia, esta é a melhor campanha da história da seleção marroquina, até então a classificação para as oitavas de final em 1986 era o mais longe que tinha chegado. Na época, os africanos foram eliminados pela Alemanha.

"Estamos muito felizes, mas conforme passam os minutos, nos daremos conta do que conseguimos", emendou Bounou.

Durante as penalidades, o goleiro conseguiu defender as cobrançans de Soler e Busquets. Para o arqueiro, a sequência envolve sorte e feeling. "Pênaltis são assim", explicou.

Competência ou destino, o fato é que Marrocos conseguiu segurar o domínio de bola espanhol. Sem espaço para avançar, o 'tiki-taka' foi inevitável. Yassine sabe disso e manifestou sua gratidão aos companheiros. "Foi um esforço colossal".

Desde o início desta Copa, Marrocos vem surpreendendo. Na fase de grupos, foi a primeira colocada de seu grupo, superando o seu rótulo de zebra e deixando para trás Croácia e Bélgica, que não avançou sequer para as oitavas.

Fora das quatro linhas, a seleção marroquina ainda conta com o apoio de sua torcida, que, hoje, era a maioria no Estádio Cidade da Educação, em Doha. O carinho não só dos torcedores do país, mas de outros também, foi notado pelos atletas. Para o goleiro, é desse apoio que vem a superação de Marrocos.