SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Um dos astros da seleção marroquina, Achraf Hakimi foi protagonista na vitória, nesta terça-feira (6), sobre a Espanha nos pênaltis -3 a 0-, após empate sem gols no tempo normal. O lateral direito do PSG foi o responsável por bater a última penalidade, e converteu com uma cavadinha.

Nas arquibancadas do Estádio Cidade da Educação, Oudad, irmã de Hakimi, comemorou muito o gol que selou a classificação marroquina para as quartas de final da Copa do Mundo.

A celebração de Oudad foi registrada por outra pessoa nas arquibancadas e ganhou destaque nas redes sociais. A irmã de Hakimi gravou a cobrança e, na sequência, abraçou uma mulher com a camisa de Marrocos ao seu lado, comemorando efusivamente.

A seleção marroquina é uma das grandes surpresas da Copa do Mundo do Qatar. Antes de eliminar a Espanha, a equipe já havia conseguido bons resultados na primeira fase.

Com direito a uma vitória por 2 a 0 sobre a Bélgica, os marroquinos terminaram a primeira fase na liderança do Grupo F, com sete pontos.

Nas quartas de final, Marrocos encara Portugal ou Suíça. Os marroquinos entram em campo no próximo sábado (10), às 12h (de Brasília).