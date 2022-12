SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Gonçalo Ramos se tornou, nesta terça-feira (6), o primeiro jogador a conseguir um "hat-trick" na Copa do Qatar, anunciou o narrador Luis Roberto na transmissão da Globo. O termo é usado quando um jogador faz três gols em uma partida.

Traduzido para o português, o termo seria "truque do chapéu" e faz referência a um mágico que usaria a cartola para fazer sua magia de retirar coelhos da cartola.

A origem não é do futebol. A primeira vez que ele foi usado foi no críquete para descrever a atuação de Stephenson, em 1858. Vinte anos depois, o termo ganhou as páginas de jornal.

Como prêmio por realizar o "truque", o jogador recebe a bola do jogo.

Além do críquete e do futebol, o termo também é usado no automobilismo, quando um piloto conquista a pole, ganha a corrida e faz a volta mais rápida. O beisebol, rúgbi e hóquei também usan a expressão.

E quem faz mais gols?

Se fizer quarto, o termo usado é poker e se chegar ao quinto, manita é o nome.