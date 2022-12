SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A goleada de Portugal sobre a Suíça, nesta terça-feira (6), definiu todas as seleções classificadas para as quartas de final da Copa do Mundo do Qatar.

Os confrontos serão: Holanda x Argentina; Croácia x Brasil; França x Inglaterra; Marrocos e Portugal.

Os jogos acontecem entre sexta-feira (9) e sábado (10), às 12h e 16h (de Brasília).

*

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DAS QUARTAS DE FINAL

Jogo 1

Holanda x Argentina - 9.dez (sex), 16h

Jogo 2

Croácia x Brasil - 9.dez (sex), 12h

Jogo 3

Inglaterra x França - 10.dez (sab), 16h

Jogo 4

Marrocos x Portugal - 10.dez (sab), 12h