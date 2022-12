SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O chef Nusret Gokçe, responsável por servir, no último dia 29, a famosa "carne de ouro" aos jogadores da seleção brasileira na filial de seu restaurante no Qatar, não ostenta apenas dentro de seus estabelecimentos.

Além de protagonizar as extravagâncias durante o expediente do Nusr-et, o turco divulga, constantemente, alguns detalhes de seu trabalho.

No último dia 17 de novembro, uma quinta-feira, Salt Bae (como é conhecido) publicou uma foto de itens consumidos em uma filial de Abu Dhabi do local.

O conteúdo, que trouxe a legenda "qualidade nunca é cara", mostrou uma conta de 645 mil dirhams (cerca de R$ 920 mil).

Entre os pedidos, estão quatro bifes e 15 sobremesas Baklava (massa folhada com recheio de nozes ou pistache) cobertos com ouro.

O cliente, que não foi identificado, também optou por ostentar com diferentes garrafas de vinho. As bebidas, aliás, somam grande parte do valor desembolsado -entre elas está o Château Petrus, uma das mais caras do mundo.