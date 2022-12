SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio anunciou na tarde desta terça-feira (6) sua primeira contratação para a temporada 2023. O volante Pepê, que estava no Cuiabá, assinou com o tricolor gaúcho até dezembro de 2025.

Revelado pelo Flamengo, Pepê começou jogando como meia no rubro-negro, mas foi recuado para a posição de volante por Rogério Ceni, que gostou do rendimento do jogador na função.

Ele e chega a Porto Alegre com contrato de três anos com o clube tricolor. O jovem de 24 anos é o primeiro reforço do clube gaúcho para a temporada.

Após ser emprestado por uma temporada ao Portimonense, de Portugal, retornou ao Flamengo fazendo parte do elenco que conquistou a Libertadores e o bicampeonato Brasileiro de 2019/2020. Em abril de 2021, assinou com o Cuiabá para a disputa da Série A.

O Grêmio se reapresenta na próxima quinta-feira (8), quando vai começar sua pré-temporada visando as competições do ano que vem.