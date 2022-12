SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Richarlison voltou a falar sobre o encontro com Ronaldo depois da goleada da seleção brasileira sobre a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), por 4 a 1, nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022.

"Um dos dias mais felizes da minha vida! Além da classificação, de mais um gol na Copa, ainda ter a chance de conhecer e trocar ideia com um dos meus maiores ídolos... Nem nos meus melhores sonhos imaginei um dia assim. Obrigado, Ronaldo!", escreveu o atual camisa 9 da seleção nas redes sociais.

Autor de um dos gols do Brasil goleada, Richarlison conheceu o ídolo nesta segunda-feira e se emocionou. "Fico emocionado, porque é meu ídolo, assim como o Neymar. Inspiração de criança. Você já viu um monte de foto minha de [cabelo] Casão, te imitando. Você estar aqui é uma alegria para todo o grupo, e querendo ou não contagia dentro de campo ver você, o Cafu, o Kaká o Roberto Carlos. Isso nos incentiva bastante", falou Richarlison.

Ronaldo ouviu atentamente ao emocionado fã. "O que eu fiz por você, agora é a sua vez. Você que inspira milhões de brasileiros com a tua arte, com os teus gols, sua alegria de jogar. Você é um orgulho para a gente. Quero te desejar muita sorte", falou o pentacampeão.

A seleção brasileira volta a campo nesta sexta-feira (9), às 12h (de Brasília), para enfrentar a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar.