SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra que Cristiano Ronaldo deixou o campo do estádio Lusail enquanto seus companheiros de time comemoravam a classificação de Portugal para as quartas de final da Copa do Mundo, após a goleada por 6 a 1 contra a Suíça nesta terça-feira (6).

A partida contra os suíços marcou a carreira de Cristiano. Foi a primeira vez que o camisa 7 começou um jogo de Copa no banco de reservas.

Além disso, ele viu seu substituto, Gonçalo Ramos, marcar três gols, e dar uma nova dinâmica à seleção portuguesa ?que fez sua melhor exibição no Mundial.

O atacante de 37 anos entrou na partida aos 28 minutos do segundo tempo no lugar de João Félix. Ele até chegou a balançar as redes, mas estava impedido no início da jogada e a arbitragem anulou o gol.

Mesmo assim, Cristiano quebrou outro recorde. Ele chegou a 21 partidas disputadas em Mundiais e escreveu seu nome no top 5 dos jogadores que mais atuaram na história do torneio.

Portugal volta a campo no sábado (10), às 12h (de Brasília), contra Marrocos, no estádio Al Thumama. Quem passar enfrenta o vencedor de França x Inglaterra na semifinal.