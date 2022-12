SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, publicou um longo desabafo em suas redes sociais após ver o camisa 7 no banco de reservas de Portugal, na vitória por 6 a 1 contra a Suíça ?que os levou a equipe às quartas de final da Copa do Mundo.

No texto, Katia pede que o atacante de 37 anos deixe a seleção portuguesa e volte para casa. Ela reclama das críticas que o jogador está recebendo em seu próprio país após as más atuações na fase de grupos do Mundial.

A partida contra os suíços marcou a carreira de Cristiano. Foi a primeira vez que o camisa 7 começou um jogo de Copa no banco de reservas.

Além disso, ele viu seu substituto, Gonçalo Ramos, marcar três gols, e dar uma nova dinâmica à seleção portuguesa ?que fez sua melhor exibição no Mundial.

O atacante de 37 anos entrou na partida aos 28 minutos do segundo tempo no lugar de João Félix. Ele até chegou a balançar as redes, mas estava impedido no início da jogada e a arbitragem anulou o gol.

Mesmo assim, Cristiano Ronaldo quebrou outro recorde. Ele chegou a 21 partidas disputadas em Mundiais e escreveu seu nome no top 5 dos jogadores que mais atuaram na história do torneio.

ÍNTEGRA DO TEXTO

Portugal ganhou. Graças a Deus. Novos talentos brilharam. Maravilhoso. Vamos ganhar isto? Eu Acredito que sim!! No campo Gritaram por Ronaldo. Não foi por Portugal estar a ganhar? E não sou eu que digo isto. O mundo assistiu? Porque será??? Ainda bem que Portugal ganhou ?(já vi Portugal ganhar tantas vezes) E nem isto invalida a pequenez de grande parte do povo português. E isto é que o que não está bem, porque continuam a maldizer, continuam a insistir na ofensa e na ingratidão. Triste demais com o que leio e escuto não aqui no Qatar mas no meus país no país dele? Mas triste mesmo. E Eu queria tanto. Queria tanto que ele viesse para casa, deixasse a seleção e se sentasse do nosso lado para o abraçarmos e dizer que tá tudo bem, lhe fazer lembrar o que ele conquistou e de que casa ele veio, queria tanto que ele não fosse mais para lá, a gente já sofreu que chegue ( eles nunca irão saber o quanto) tu és grande e os pequenos não percebem o quão enorme tu és? Vem para a tua casa. Que é onde te compreendem onde te abraçam. Como sempre foi. Onde tens toda a gratidão. E não ingratidão. Obrigada, Ronaldo. Eu queria muito? Mas decidas o que decidires estamos contigo. Até à morte. Obrigado".