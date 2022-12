SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo, enfim, anunciou o primeiro reforço para 2023. Nesta quarta-feira (7), o clube acertou a contratação do atacante Pedrinho, do Lokomotiv, da Rússia. O jogador de 23 anos chega por empréstimo de um ano com opção de compra ao fim do vínculo.

O negócio já estava encaminhado desde o final da semana passada. Na visão do clube, Pedrinho tem características em falta no elenco do São Paulo. Por isso, é um nome aprovado por Rogério Ceni. O técnico quer um atleta de velocidade e com esse perfil desde o começo do ano.

"O Pedrinho se encaixa em um perfil de reforço que estamos buscando: atleta em ascensão na carreira, com desejo de vencer no São Paulo. Acredito que vai nos ajudar muito nesta temporada", acrescentou o diretor de futebol Carlos Belmonte ao site oficial.

Pedrinho teve passagens pela base do Oeste e do Atlhetico-PR. Em 2021, foi contratado pelo Red Bull Bragantino. Em fevereiro, foi emprestado ao América-MG, onde entrou em campo 34 vezes e fez oito gols. Em setembro, acabou vendido ao Lokomotiv.

Na Rússia, o jogador teve dificuldades de adaptação e pediu para ser negociado. O São Paulo ainda não marcou a data de apresentação do jogador, mas Pedrinho será incorporado ao grupo no dia 14 de dezembro, quando o elenco volta de férias.