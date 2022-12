DOHA, QATAR (FOLHAPRESS) - Assim como dribla adversários em campo, o atacante Vini Jr. se esquivou na entrevista coletiva da seleção brasileira, nesta quarta-feira (7), quando foi perguntado sobre como irá conduzir a relação com a Nike. O jogador e a empresa de material esportivo, que também é parceira da CBF, estão em litígio.

Segundo o UOL Esporte publicou inicialmente, Vini tem se sentido desprestigiado pela marca. Mas ao ser confrontado com a questão, o camisa 20 do Brasil optou por evitar o embate público.

"Não posso falar, a gente tem contrato e somos parceiros. Não podemos falar sobre a nossa relação, assim como não falo sobre a relação com meu pai", disse Vini Jr.

Mas mesmo sem as palavras, os atos do jogador brasileiro mostram que a relação não está boa. Durante a Copa do Mundo, ele não está usando o modelo mais recente lançado pela Nike, ao contrário de outros integrantes da seleção que têm contrato com a empresa, como Fred e Paquetá.

Vini Jr. é considerado um talento relevante pela Nike pela projeção que tem, por ser um jogador ofensivo e pelo clube em que atua, o Real Madrid.

A insatisfação dele com a empresa, no entanto, passa pelo fato de não ter sido usado em campanhas recentes, por exemplo, e por questões da relação que, na visão dele, apontam um desprestígio.

Vini tem sido um dos destaques da seleção na Copa do Mundo e, estreante em Mundiais, marcou pela primeira vez na partida contra a Coreia do Sul, que levou o Brasil até as quartas de final. O próximo adversário é a Croácia, sexta-feira (9).